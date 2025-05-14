Ziraat Türkiye Kupası Finali Başlıyor

MAÇ DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Final mücadelesi Gaziantep Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Maçın hakemlik görevini Cihan Aydın üstlenecek. Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev alacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki bu önemli mücadele ATV’den canlı yayınlanacak.

KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ

Maçta, Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın olmaması dikkat çekiyor. Bunun nedeni, Okan Buruk’un yaptığı tercihlerdir. Muslera’nın yerine kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Taraftarlar, “Muslera neden yok, Günay neden oynuyor?” gibi sorular sorabiliyor.

İSTATİSTİKLER VE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Kazanan takım, Türkiye Kupası’nda şampiyon olacak. Normal süre içinde, eşitlik durumunda 15’er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eğer yine bir sonuç çıkmazsa, kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Trabzonspor’un kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza. Galatasaray ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile sahada olacak.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de karşılaştığı Trabzonspor’u 2 kez mağlup etti. Ligin 16. haftasındaki ilk karşılaşmayı İstanbul’da 4-3 kazanırken, 35. haftada ise Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata’nın golleriyle 2-0 galip geldi.

GALATASARAY’IN FORMU

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasında galip geldi. Bu süreçte ligde sadece 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde yenildi. Sonrasında oynadığı 7 karşılaşmadan galip ayrıldı ve ligde Reeder Samsunspor ile Sipay Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1 ve Net Global Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor ile oynanan son mücadeleyi de 2-0 kazandı. Kupa müsabakalarında ise Fenerbahçe’yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 geçen sarı-kırmızılı ekip, 22 gol atıp, sadece 4 gol kalesinde gördü.