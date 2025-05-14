Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray 1-0 Trabzonspor

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk devresi sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta yaşanan önemli anlar şu şekilde gerçekleşiyor.

İLGİ ÇEKEN ANLAR

2. dakikada Eren Elmalı’nın sol kanattan yaptığı ortada Yunus Akgün’ün gelişine vuruşu üstten az farkla auta gidiyor. 6. dakikada Osimhen’in pasıyla ceza sahası sağ kanadına inen Yunus, yerden penaltı noktasına doğru pas atıyor. Barış, bu pası sağ ayağıyla vurarak topu ağlarla buluşturuyor. 0-1 durumu oluşuyor. 12. dakikada Nwakaeme’nin çalımlarla ceza sahasına girmesinin ardından Zubkov’un yere vurduğu top yandan az farkla dışarı çıkıyor.

23. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut topu auta gidiyor. 25. dakikada sağ kanatta Zubkov ile duvar pası yapan Malheiro, arka direkte Ozan Tufan’ın kafa vuruşunu üstten az farkla kaçırıyor. 30. dakikada Davinson’un kaptırdığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan, vuruşunu Günay’a takılıyor. 34. dakikada Davinson’un pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Yunus, uzak köşeye aşırtma plase atıyor fakat top az farkla dışarı çıkıyor.

40. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Barış Alper’in ortasında ceza sahasında Osimhen’in volesi üstten auta gidiyor.

TEKNİK HEYETLER VE OYUNCULAR

Hakem olarak Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar görev alıyor. Trabzonspor’un kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov (John Lundstram dk. 45+2), Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, ve Simon Banza. Yedek oyuncular arasında ise Taha Tepe, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Denis Draguş, Arif Boşluk, ve Ali Şahin Yılmaz bulunuyor. Teknik direktör olarak Fatih Tekke görev yapmakta.

Galatasaray ise şu oyunculardan oluşuyor: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen. Yedeklerde de Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata mevcut. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk.

Gol atan oyuncu Barış Alper Yılmaz (dk. 6) olarak kaydediliyor. Sarı kart görenler ise Stefan Savic (Trabzonspor) ve Gabriel Sara (Galatasaray) olarak belirtildi.