Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray 1-0 Trabzonspor

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram), Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Savic (Trabzonspor), Dk. 27 Sara (Galatasaray)

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın başlangıcında, 2. dakikada Eren Elmalı’nın soldan yaptığı ortada, Osimhen’in penaltı noktasında aşırttığı top daha sonra Yunus Akgün’ün önüne düştü. Yunus’un beklemeden yaptığı şutta, top az farkla üstten auta gitti.

Galatasaray, 5. dakikada öne geçti. Trabzonspor savunmasının topu uzaklaştırma çabaları sonuç veremedi. Ceza yayı içinde Osimhen topu aldı ve sağ kanattaki Yunus Akgün’e pasını verdi. Yunus’un yerden ortaladığı topla altıpas gerisinde bulunan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

İLK YARIDAKİ DİĞER OLAYLAR

İlk yarıda 13. dakikada Zubkov’un ceza sahası içinden sol çaprazdan çektiği şut uzak direğin yanından auta gitti. 25. dakikada Zubkov’un ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Malheiro, topu arka direğe doğru ortaladı. Ozan Tufan, kafayla vurduğu topu az farkla üstten auta gönderdi. 31. dakikada Galatasaray yarı alanı ortalarında Ozan Tufan’ın baskısı sonucunda Banza topu kaptı. Banza, meşin yuvarlağı Ozan’ın önüne bırakıp, Ozan’ın kaleci Günay ile yüz yüze kaldığı pozisyonda, kaleci zamanında çıkarak topu engelledi. İlk yarı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.