Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray 3-0 Trabzonspor

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi. Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Eren Elmalı’nın ceza alanına gönderdiği top, Osimhen ile buluştu ancak Yunus Akgün’ün plase vuruşu üstten auta gitti. 5. dakikada, Zubkov’un kaptırdığı top sonrasında Yunus Akgün, sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya Barış Alper Yılmaz’ın vurmasıyla Galatasaray öne geçti: 0-1. 12. dakikada Nwakaeme, sol kanattan rakip savunmayı geçerek Zubkov’a bir pas gönderdi ama Zubkov’un vuruşu yandan auta gitti. 25’inci dakikada, Malheiro’nun ortasına kafa vuran Ozan Tufan’ın topu üstten auta gitti. 31’inci dakikada, Banza’nın kaptığı top Ozan Tufan’a aktarıldı, onun vuruşu kaleciden döndü. 41’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ortasında Osimhen’in röveşata vuruşu üstten auta gitti.

46’ncı dakikada, hızlı bir Galatasaray atağında Osimhen, rakip savunma oyuncusunu geçtikten sonra plase bir vuruş yaparak durumu 0-2’ye taşıdı. 63. dakikada ise Yunus Akgün’ün sağdan ceza alanına yaptığı pasla buluşan Osimhen, bekletmeden vuruş yaparak skoru 0-3’e getirdi.

Karşılaşma sonrasında başka pozisyon yaşanmadı ve Galatasaray, 3-0’lık üstünlükle maçı kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.