Ziraat Türkiye Kupası Finali Hakemleri Açıklandı

MAÇ BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının detayları belli oldu. Maç, Gaziantep’te yapılacak.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakem ekibi şöyle oluşuyor: Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar.

Trabzonspor’un kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme ve Banza.

Galatasaray’ın oyuncu kadrosu da şöyle: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen.