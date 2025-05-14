Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Finali Oldu

MAÇIN BAŞLAMASIYLA KARŞILAŞMA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te bir araya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte iki takım da şampiyonluk için mücadele etti.

BATAGOV’UN SAKATLIĞI

Bordo-mavililerin başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlandı. Bahsi geçen oyuncu, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Trabzonspor, Batagov’un yerine 45. dakikada John Lundstram’ı oyuna aldı. Bu durum, Trabzonspor’un savunma hattında bir değişiklik gerektirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Destek Afad Gönüllüleri Kart Aldı

Kastamonu'da 25 Destek AFAD Gönüllüsü için düzenlenen törenle kimlik kartları verildi. Törende, gönüllülüğün toplumsal katkıları ön plana çıkartıldı.
Haberler

Öğrenciler ODTÜ’de Yıldız’ı protesto etti

ODTÜ'de, 6 yaşındaki çocukların evlenebileceği açıklamalarıyla gündem olan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın etkinliğine katılan öğrencilerin tutuklanmasını protesto eden bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.