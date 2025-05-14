Ziraat Türkiye Kupası Finali Oldu

MAÇIN BAŞLAMASIYLA KARŞILAŞMA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te bir araya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte iki takım da şampiyonluk için mücadele etti.

BATAGOV’UN SAKATLIĞI

Bordo-mavililerin başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlandı. Bahsi geçen oyuncu, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Trabzonspor, Batagov’un yerine 45. dakikada John Lundstram’ı oyuna aldı. Bu durum, Trabzonspor’un savunma hattında bir değişiklik gerektirdi.