Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Açıklamalar Yapıldı

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası Finali öncesinde yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Tekke, “Yarın büyük bir gün ve önemli bir maç” diyerek, sezon içerisinde yaşanan dalgalanmaların ardından Avrupa için hedefledikleri bir maçın olduğunu dile getirdi. Tekke, taraftarları mutlu etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Onlara bir özür borcumuz var” ifadelerini kullandı. Zorlu bir rakip olarak Galatasaray’a da dikkat çeken Tekke, Trabzonspor’un istekli olduğunu belirtti ve “Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun” dedi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN HEDEFLERİ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ise, kritik bir maça çıkacaklarını ve taraftara bir kupa hediye etmek istediklerini söyledi. Çakır, “Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız” diyerek, maç için hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Galatasaray kalecisi Muslera hakkında da konuşan Çakır, “Çok önemli ve Türk futboluna katkı sağlamış bir kaleci. Umarım ben de onun gibi başarılar kazanırım” ifadelerini kullandı.

MAÇTA HEDEFLENENLER

Trabzonspor, karşılaşma için Gaziantep’te hazırlanırken, karşılaşmanın sonucunun önemli olduğunu fakat önceliklerinin mücadele olduğunu belirtiyor. Tekke, “Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama isteği var” diyerek takımın motivasyonunu vurguladı. Kupanın kazanılması gerektiğini kaydeden Tekke, bunun klup için bir başlangıç olabileceğini de sözlerine ekledi.