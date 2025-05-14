Ziraat Türkiye Kupası Finali, Trabzonspor-Galatasaray

FINALLERDE HEYECAN DORUKTA

Trabzonspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir araya geliyor. Gaziantep Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşma, akşam saat 20.45’te başlayacak. Hakem Cihan Aydın, bu önemli müsabakayı yönetecek. Ayrıca, Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi olarak görev alacak. Bu büyük mücadele, ATV kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonun belirleneceği bu müsabakada, kazanan takım Türkiye Kupası’nın sahibi olacak.

MAÇIN KURALARI VE TAKIMLAR

Eğer normal sürede bir galip belirlenmezse, 15’er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik devam ederse, şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışları yapılacak. Trabzonspor’un maç kadrosu; Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme ve Banza’dan oluşuyor. Galatasaray ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile sahada olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de iki kez karşılaştığı Trabzonspor’u her iki maçta da kazanmayı başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul’daki mücadelede Galatasaray, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 4-3 galip geldi. Ozn Tufan ve Simon Banza ise Trabzonspor’un gollerini kaydetti. İki takım, ligin ikinci yarısında 4 gün önce tekrar karşı karşıya geldi ve bu kez konuk takım Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata’nın golleriyle maçı 2-0 kazanarak üstünlüğünü korudu.

SÜPER LİG’DE FORMDA GİDİYORLAR

Muslera, Okan Buruk’un tercihi nedeniyle yedek durumda kalıyor. Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda, tek mağlubiyetini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde aldıktan sonra, sonrasında oynadığı 7 maçı da kazanıyor. Bu süreç içerisinde Galatasaray, ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Net Global Sivasspor’u 4-1 ve Trabzonspor’u ise 2-0 mağlup etti. Kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yenerek dikkat çekti. Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 22 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.