Ziraat Türkiye Kupası Finali Vakti Geldi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Taraftarlar şimdi, Trabzonspor’un Galatasaray’a yenilmesi durumunda Avrupa’ya gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Galatasaray, sezonu ilk iki içerisinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkını güvence altına aldı.

Eğer Galatasaray şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Kupayı kazanması, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.süne geçmesi anlamına geliyor. Bu durumda, Galatasaray için Avrupa serüveni daha da netleşiyor ve zamanlaması belirli hale geliyor.

TRABZONSPOR’UN AVRUPA HEDEFİ

Finaldeki diğer finalist Trabzonspor, kupayı kazanırsa Avrupa Ligi’nde play-off şansına sahip olacak. Eğer turnuvada elense bile, bordo mavililer gelecek sezon Konferans Ligi’nde yer alacak. Ancak, Trabzonspor’un Avrupa’da mücadele edebilmesi için Süper Lig’de en az 5. sırada bulunması gerektiği unutulmamalı. Galatasaray’ın Türkiye Kupası tutumu ise, Avrupa’daki yarışlarını tam olarak belirleyecek.