Ziraat Türkiye Kupası Finali Yarın

63. TÜRKİYE KUPASI FİNALİ YARIN OYNANACAK

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, yarın Gaziantep Stadı’nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek final maçı ile son bulacak. Bu önemli karşılaşmada iki takım da zafer kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUK TARİHİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce 16 kez final oynadı ve 9 kez bu kupayı kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip, mutluluğa ulaştığı sezonlar arasında 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 bulunmaktadır. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonlarındaki finallerde ise kupa mücadelesini kaybetti.

GALATASARAY’IN REKORLARI

Türk futbol tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elindedir. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda bugüne kadar 23 kez final oynadı ve 18 kez kupayı kazandı. Kupayı en çok kazanmış takım olan Galatasaray, Türkiye Kupası’nın ilk dört yılını da kazanarak bu alanda bir başka rekora imza attı. Sarı-kırmızılı takım, 1962-1963 sezonundan başlayarak 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

KUPA SUNUMU

Ekol TV’de yer alan bilgilere göre Trabzonspor – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde kazanan takıma kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim edecek.