Ziraat Türkiye Kupası Finaline Galatasaray Gitti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUCU

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor:

Deniz Ertaş, Boranijasevic (Dk. 46 Prib), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 60 Aleksic), Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Melih Bostan), Kramer (Dk. 72 Umut Nayir)

Galatasaray:

Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 83 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 58 Cuesta), Jakobs, Torreira, Lemina (Dk. 59 Berkan Kutlu), Frankowski, Mertens, Yunus Akgün (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 72 Yusuf Demir)

Goller:

Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira, Dk. 47 ve 54 Sallai, Dk. 90+1 Yusuf Demir (Galatasaray), Dk. 53 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar:

Dk. 37 Sanchez, Dk. 67 Torreira (Galatasaray)

Dk. 54 Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. 47. dakikada sarı kırmızılılar farkı 3’e çıkararak, Osimhen’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai’nin vuruşuyla maçı 0-3 yapmayı başardı.

PEDRINHO’NUN GOLÜYLE FARK İKİYE İNDİ

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2’ye indirdi. Sol kanattan yapılan ortada, Yusuf Erdoğan’ın pasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3. Ancak Galatasaray, 54. dakikada hızlı bir şekilde cevap vererek, Mertens’in pasıyla ceza sahası içinde Sallai’nin vuruşuyla yeniden farkı açarak skoru 1-4 yaptı.

82. dakikada Pedrinho’nun sol kanattan yaptığı ortada, Adil Demirbağ’ın dokunuşuyla top auta gitti. 90+1. dakikada ise Frankowski’nin yerden ortasında, Mertens’in pasıyla Yusuf Demir topu ağlarla buluşturarak skoru 1-5 yaptı.

Karşılaşma, Galatasaray’ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılılar, finale Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.