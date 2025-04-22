Ziraat Türkiye Kupası Finaline Mutlu Gidiyoruz

GALATASARAY’IN ZİRVE HEDEFİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 mağlup eden Galatasaray’da, 2 gol atan Sallai finale kaldıkları için mutlu olduğunu aktardı. Sallai, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi bir mücadele sergilediklerini belirten Sallai, “Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu. Sallai, sağ bekte, sol bekte veya kanatta oynamasının önemli olmadığını, asıl amacının formayı giymek olduğunu vurguladı. Her zaman yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu anlatan Sallai, “Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

YUNUS AKGÜN’DEN 100. MAÇ SEVİNCİ

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Yunus Akgün ise büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Galatasaray’ın altyapısından yetiştiğini hatırlatan Akgün, “Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finalle kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımız da büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç bizim için final, böyle devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Akgün, Adana Demirspor’daki performansının üzerine çıkma hedefini de dile getirdi. Sakatlığı hakkında bilgi veren Yunus, “Şu anda çok daha iyi durumdayım. İlk başlarda ağrımı daha çok hissediyordum, ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim.” dedi.