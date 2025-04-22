Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray 2-0 Önde

MAÇIN DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Goller: Dk. 25 Osimhen, Dk. 41 Torreira (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 37 Sanchez (Galatasaray)

İLK YARIDA GALATASARAY FARKI AÇTI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın başlangıcında Galatasaray’ın performansı dikkat çekti. Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 15. dakikasında sağ kanattan hızla ilerleyen Yunus Akgün’ün pasında, ceza yayı önünde topla buluşan Sallai’nin şutu kaleci Deniz Ertaş’ta kaldı.

21. dakikada Yusuf Erdoğan’ın pasıyla hareketlenen Kramer, dar açıdan yaptığı yerden vuruşu ile kaleci Günay Güvenç’i zorlamayı başardı. Ancak 25. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens’in sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen’in kafa vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Mertens’in ara pasında Osimhen’in şutunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41. dakikada Galatasaray, farkı 2’ye çıkardı. Sallai’nin sağdan ortasında Osimhen’in kafa vuruşu kaleci Deniz Ertaş’tan döndü; bu topu Torreira tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-2. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.