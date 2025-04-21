Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Belli Oldu

YARI FİNAL MAÇLARI HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

MAÇ TARİHLERİ VE HAKEMLER

Yarın 20.30’da TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Diğer yarı final karşılaşması ise 24 Nisan Perşembe günü 20.30’da Trabzonspor ile Göztepe arasında olacak ve bu maçı da Cihan Aydın yönetecek.