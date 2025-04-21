Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Belli Oldu

YARI FİNAL HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görevlendirildi. Bununla birlikte, Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak olan mücadelede ise Cihan Aydın düdük çalacak.

MÜSABAKA TARİHLERİ VE HAKEMLER

Yarı final maçları, tek maç eleme sistemine göre yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek. Yarı finalin ilk maçında Konyaspor, yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Diğer karşılaşmada ise Trabzonspor, perşembe günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarın 20.30 Konyaspor – Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe 20.30 Trabzonspor – Göztepe: Cihan Aydın