Ziraat Türkiye Kupası İçin Hazırlıklar Başladı

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLAR STADA GELİYOR

Gaziantep’te gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları stadyuma akın etmeye başladı. Taraftarların sahneye koyduğu iddialı açıklamalar ve köklü dostluk mesajları dikkatleri çekiyor. 63. Ziraat Türkiye Kupası, Gaziantep’te sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak.

TARAFTARLARIN İLGİSİ YOĞUN

Maç saatine yaklaşırken iki takımın taraftarları, stadyum çevresinde etkinlik alanlarında vakit geçiriyor. Bu süre zarfında zaman zaman tezahüratlar yaparak ve sloganlar atarak takımlarına destek veriyorlar. Bazı taraftarlar, kupayı kazanacaklarına dair iddialı yorumlarda bulunuyor. Ayrıca, dostluk mesajları veren birçok taraftar da dikkat çekiyor.

Kupayı kazanmak istediklerini belirten Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, “Maça Trabzon’dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray’ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Bir başka taraftar ise, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı olan bir aileden geldiğini belirterek, “Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3’e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarı eşi ile birlikte stada gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, “Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın” derken, Zeynep Kaya da, “Kalbim Galatasaray kazansın diyor ama Trabzon’u da seviyorum. O yüzden Trabzonspor da kazanırsa sevinirim” dedi.