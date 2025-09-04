Ziraat Türkiye Kupası’nda Arda Cirit Sevindi

DENİZLİ İDMANYURDU ZAFERİ

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında, ev sahipliği yapan Denizli İdmanyurdu, Nazillispor’u 2-0’lık skorla yenerek bir üst tura geçmeyi başardı. Bu maçta 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit, profesyonel kariyerinde kırmızı-siyahlı kulübün tarihindeki ilk golü atmanın mutluluğunu yaşadı. Arda, maçın 3’üncü dakikasında Denizli temsilcisine avantaj sağladı ve karşılaşma sonunda galibiyet pozu verdi.

BASKAN GÜREL’E ARMAĞAN

Denizli İdmanyurdu, elde ettiği bu galibiyeti, son günlerde babası ve ağabeyini kaybeden Kulüp Başkanı İbrahim Gürel’e adadı. Yapılan açıklamada, “Bu galibiyet acılı günler geçirmesine rağmen yanımızda dimdik duran, desteğini asla esirgemeyen büyük başkanımız İbrahim Gürel’e armağan olsun. Bu galibiyet geçen hafta kaybettiğimiz değerli büyüklerimiz Ahmet Baki Gürel ve Mehmet Gürel’e armağan olsun” ifadeleri yer aldı.