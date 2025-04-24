Ziraat Türkiye Kupası’nda Final İstiyoruz

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 ile geçen Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, final maçının Anadolu’nun bir şehrinde oynanmasını istediklerini dile getirdi. Maç sonrasında yaptığı açıklamalarında, bugünün Trabzonspor’un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Doğan, “Tekrar rahmetle anıyorum kendisini, efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı asla unutulmayacak. Ailesine tekrar başı sağ olsun.” diye belirtti.

GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Göztepe taraftarını ve camiasını tebrik eden Doğan, “Takımını destekleyen ve kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte bütün gün gezdi eğlendiler. Karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı çok centilmenceydi. Tüm Göztepe taraftarlarına, Göztepe başkanı ve yönetimine de teşekkür ederim. Centilmenlik nedir bunu tekrar burada gösterdiler sağ olsunlar. Şehir takımlarının önemi de bu noktada ortaya çıktı.” şeklinde konuştu. Hakem kararlarını değerlendiren Doğan, “Hakemler hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Artık çok konuşacak bir şey kalmadı, diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah akıl fikir versin.” dedi.

FINAL MAÇI İÇİN ANADOLU ÖNERİSİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinin gerçekleşeceği şehir ile ilgili görüşlerini de paylaşan Doğan, “Bizim düşüncemiz finalin Anadolu’da bir şehirde oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Tabii ilginç kararlar çıkabiliyor. Nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Finalde yabancı hakem talebi konusundaki görüşleri sorulduğunda, “Daha önce de bunu talep ettik eme federasyon sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bunu uygun gördü. Diğer maçlar için uygun görülmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” yorumunu yaptı.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’YE VURGU

Başkan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke’nin takıma katkı sağladığını vurgulayarak, “Fatih Tekke’nin gelişinden sonra bir çıkış içerisindeyiz. Gidebileceğimiz en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Gerçekten camiamıza ve taraftarımıza saha sonuçlarından dolayı mahcubuz. Diyecek bir şey yok üzgünüz, keşke böyle olmasaydı ama bunlar yaşandı. Bu noktadan sonra artık kupada finaldeyiz. Ligde de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Kendimizi bir nebze olsun taraftarımıza, camiamıza affettirmemiz gerekiyor. Aklımızdan geçen tek şey bu.” şeklinde konuştu.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Altyapıya verdikleri öneme de değinen Başkan Doğan, “U19 takımı gerçekten herkese bir mesaj veriyor. İnanılmaz bir emek var. Başta Eyüp hoca olmak üzere tüm oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı onların. Biz görevimizi yapıyoruz. U19 takımı bize çok güzel bir karşılık verdi. İnanılmaz bir başarıya imza atıyorlar. İnanıyorum ki yarın da finale kalan takım Trabzonspor olacak ve final maçında çok ilginç bir pozisyon ortaya çıkacak. Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Değerli kardeşlerimin en iyisini vereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.