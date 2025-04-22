Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray Değişti

GALATASARAY’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşmaya çıkan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçındaki ilk 11’de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen 11’i ile çıktı. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı. Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sipay Bodrum FK’ya karşı aldıkları 2-0’lık galibiyetin ilk 11’inden 3 oyuncuyu kupa maçında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç’e görev verirken, Eren Elmalı ve Sara’yı yedeğe çekti. Jakobs ve Mertens ise sahada yer buldu.

MAÇIN HAKEMİ RAHASTLANDIĞI İÇİN DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy’un rahatsızlanması sonucu karşılaşma, 4. hakem Ali Yılmaz tarafından yönetildi. Bu durum, maçın başlamasında bir gecikmeye neden oldu. Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maça göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı ve Yasir Subaşı, Pedrinho ile Bazoer’in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic’i sahaya sürdü. Konyaspor, maça Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan ve Kramer 11’iyle başladı.

MAÇ ÖNCESİ SÜPRİZ SEREMONİ

Maç öncesinde yapılan seremoniye, üzerinde “Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze’dir” yazılı tişört giymiş 5 çocuk katıldı. Taraftarlar, statta “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” sloganı attı. Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı tribünden takip etti. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurarak takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.