Ziraat Türkiye Kupası’nda Gecikmeli Maç

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI GECİKME İLE BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un rahatsızlanması yüzünden gecikmeli olarak başladı. Konyaspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği yarı final maçında, Taşkınsoy’un sağlık durumu sebebiyle hakem değişikliği yapılması gerekti.

HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ ORTA HAKEM

Müsabakanın 4. hakemi olarak görev yapan Ali Yılmaz, Taşkınsoy’un yerine sahaya çıkarak maçın orta hakemliğini üstlendi. Bu durum neticesinde, kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikme ile çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra kendisini iyi hissetmesi üzerine, 4. hakem olarak göreve devam etti. İki takımın teknik direktörleri de maç öncesi Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti.