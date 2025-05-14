Ziraat Türkiye Kupası’nda İtirazlar Oldu

MAÇTA KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip maçın ilk yarısında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Trabzonspor oyuncusu Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Savic, bu durumdan dolayı hakem Cihan Aydın’a sert şekilde itirazlar yaptı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Savic’in gösterilen sarı karta itiraz ederek onun kırmızı kart almasını talep etti. Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, Galatasaray’ın serbest vuruş ile oyuna başlamasını istedi.