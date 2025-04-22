Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final Başladı

ZAİR FİNAL HEYECANI BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesi başladı. Süper Lig lideri olan Galatasaray, Tümosan Konyaspor’un karşısına çıkıyor. Peki, Galatasaray’ın Konyaspor’u elemesi durumunda finalde hangi takım ile mücadele edeceği merak ediliyor.

MAÇIN DETAYLARI VE YÖNETİCİLERİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saat 20.30’da Konyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemiyor. Bunun yerine maçı 4. hakem olan Ali Yılmaz yönetiyor. Eğer Galatasaray, Konyaspor’u eleyebilirse finalde Trabzonspor ile Göztepe’nin oynayacağı maçın galibi ile karşılaşacak.