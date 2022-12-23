Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunun kuraları çekildi. Böylece merakla beklenen eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.

Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Ankaragücü-Beşiktaş

Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.