Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunun kuraları çekildi. Böylece merakla beklenen eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçlarının ardından son 16 turu kuraları çekildi.
Türkiye Kupası’nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Ankaragücü-Beşiktaş
Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.