Türkiye Futbol Federasyon’un gerçekleştirdiği kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig’i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig’in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor’la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig’den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig’den Beypiliç Boluspor’la eşleşti
Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık’ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Kasımpaşa- Kocaelispor
VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
Göztepe-Yılport Samsunspor
Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor
Galatasaray-Altaş Denizlispor
Beşiktaş-Altay