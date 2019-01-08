Ziraat’ten kart borçluları için açıklama

Ziraat Bankası'ndan kredi kartı borçluları ile ilgili açıklama geldi.

Ziraat Bankası’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği kredi kartı borçluları ile ilgili açıklama geldi.

Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık yüzde 1.1, 60 aya kadar ise yüzde 1.2 faiz oranıyla ‘birleştiren ihtiyaç kredisi’ sunacak.

BANKADAN yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenleri de kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada söz konusu ürün ile Ziraat Bankası müşterilerinin ve diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağını duyurmuştu.

HÜRRİYET