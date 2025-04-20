Zirai Don Antep Fıstığını Etkilemedi

ZİRAİ DON TEHLİKESİ GEÇTİ

Türkiye genelinde etkili olan zirai don, Gaziantep’in geniş bir bölümünde Antep fıstığını teğet geçtiği ve hava sıcaklıklarının artmasıyla tehlikenin ortadan kalkması, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Gaziantep’in önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan Antep fıstığı yetiştiricileri, Türkiye’nin çeşitli illerinde meydana gelen zirai don felaketinin ardından bahçelerindeki ağaçları kontrol etti. Nizip ve Şehitkamil ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede ağaçlarını kontrol eden çiftçiler, çevre illerde yaşanan zirai don hadisesinin Antep fıstığı ağaçlarına ciddi bir zarar vermediğini görünce rahat bir nefes aldı.

ÜRETİCİLER RAHAT NEFES ALDI

Zirai donun Antep fıstığını teğet geçmesi, üreticilerin bir nebze olsun rahatlamasına yol açtı. Katma değerli tarımsal ürünlerden biri olan Antep fıstığında, bu sene “yok yılı” olmasına rağmen verim, çiftçileri mutlu ediyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile hafta sonu bahçelerine giden çiftçiler, ağaçların bakımını yapmaya başladı. Nizip ilçesinde Antep fıstığı yetiştiricisi olan Hasan Kara, “Fıstıkta zirai don tehlikesi olacak mı olmayacak mı?” düşüncesiyle güneşin yüzünü göstermesiyle fıstık üreticisinin rahatladığını belirtti.

KURU DAHA AZ ZARAR GÖRDÜ

Kuraklıkla mücadele eden bölgede don tehlikesinin Antep fıstığını teğet geçmesi, çiftçi Kara’yı sevindirdi. Kara, “Bu sene kışın ortasında baharı yaşadık. Yağmur bekliyorduk ama baharda güzel yağış oldu. Zirai don da oldu. Etkilenenler var ancak bizim bölgemizde Antep fıstığını zirai don fazla etkilemedi. Verim önceki yıllar gibi değil ama yine de şükürler olsun, verim iyi gözüküyor” diye ifade etti. Aynı zamanda, yağmur sonrası fıstık ağaçlarının biraz solmaya başladığını ama son günlerde bir canlanma olduğunu ekledi.

BAZI BÖLGELERDE ZARAR VAR

Zirai don tehlikesinin geçtiğini belirten çiftçi Cuma Yıldırım, “Zirai don ister istemez Antep fıstığı ağaçlarını etkiliyor. Çünkü bu ağaç oldukça nazik. Gerekli yağışlar olmadı ama bahara doğru yağışlar oldu. Zirai don korkumuz vardı çünkü çok etkili bir dönem yaşandı. Bahçemi gezdim ve her ağaçta ciddi bir zarar bulamadım. Sadece yüzde 10 oranında bir zarar mevcut. Ancak Adıyaman bölgesindeki fıstık ağaçları çok zarar gördü. Hem bu yılın hem de gelecek yılın fıstığında hasar var. Nizip ilçesinde ise şükürler olsun, ciddi bir zarar yok” diyerek sözlerini tamamladı.