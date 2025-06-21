Zirai Don Ardından Çiftçilere Destek İsteği

ZİRAİ DON SONRASI ÇİFTÇİLERİMİZİN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, zirai don felaketinin ardından Malatya’daki tarım arazilerini yerinde inceledi ve çiftçilere destek çağrısı yaptı. 12 Nisan’da meydana gelen don olayı, bölgedeki çiftçilerin ürünlerinde büyük zararlara yol açtı. Karademir ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, hasat döneminde verim kaybı yaşayan üreticilere yardımcı olmak amacıyla Özal köyünü ziyaret etti. Malatya’da arpa ve buğday hasadı devam ederken, bu felaket birçok üreticiyi olumsuz etkiledi.

Ziyaret sırasında konuşan Karademir, “Çiftçimizin alın teri kutsaldır. 12 Nisan’da yaşanan don felaketi arpa ve buğday ekili arazilere ciddi zarar verdi” dedi. Malatya genelinde 460 bin dönüm buğday ve 380 bin dönüm arpa ekili alanın bulunduğunu belirten Karademir, geçen yıl 160 bin ton buğday ve 80 bin ton arpa hasat edilmesine rağmen bu yıl önemli miktarda düşüş olacağını ifade etti. Ayrıca, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sadece 20 bin ton alım yapıyor. Bu kapasitenin artırılması, depolama alanlarının genişletilmesi şart. Ayrıca çiftçimize mazot ve ilaç gibi desteklerin artırılmasını istiyoruz” diye ekledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, don olayının etkilerine dikkat çekerek, “Arapgir, Arguvan ve kısmen Malatya Ovası’nda arpa hasadı başladı. Ancak 11-13 Nisan’da yaşanan don ve ani sıcaklık değişimleri başaklarda doluluğu etkiledi. Özal-Karahan bölgesinde geçen yıl dönüme 400 kilogram ürün alırken, bu yıl 200-250 kilogram bekleniyor” ifadesini kullandı. Türkiye genelindeki buğday üretiminin ise kuraklık ve iklim değişimi nedeniyle 22 milyon tondan 19 milyon tona düştüğünü aktaran Çiçek, üretici kayıplarının destekleme kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki çiftçilerden Nihat Karademir, “Hasat bayramı dediğimiz bu dönemi buruk geçiriyoruz. Geçen yıl 400 kilogram aldığımız ürünü bu yıl yarı yarıya biçiyoruz. Girdi maliyetleri yüksek, üretici zorda. TARSİM ödemeleri acilen yapılmalı” diyerek destek talep etti. Ziyaret sırasında yapılan açıklamalarda, zirai don ve iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi derinden etkilediği belirtilerek, üretimin sürdürülebilirliği için devlet desteklerinin artırılması gerektiği ifade edildi.