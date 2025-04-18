Zirai Don Ekonomimizi Olumsuz Etkileyecek

ZİRAİ DON DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda zirai don konulu bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, kayısının üretim, hasat ve satış süreciyle ilgili sektörlerin meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları, komite üyeleri ve sektör temsilcileri yer aldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu toplantının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “12 Nisan gecesi yaşadığımız zirai don sonrası şehrimizin karşılaşacağı ekonomik zorlukları ele almak üzere bir araya geldik.”

ZARAR BOYUTLARI CİDDİ

Sadıkoğlu, zirai donun etkilerinin yalnızca kayısı ihracatıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. “Zirai don sadece kayısı ihracatımızı değil, kayısıyla doğrudan ilgili zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere tüm sektörlerimizi olumsuz etkileyeceğinden şehrimiz ekonomisinin aldığı zararın boyutları ciddi boyutlara ulaşıyor.” diyerek, toplantılarda elde edilen verileri ve talepleri ilgili kurumlara iletmeye devam edeceklerini belirtti.

AFET BÖLGESİ TALEBİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Başkan Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta Malatya’nın yaşadığı büyük depremin ardından zirai don sonrası oluşacak ekonomik kaybı kaldırma kapasitesinin olmadığını açıkladı. Bu bağlamda, Malatya’nın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi talebini yineleyerek, şehrin içinde bulunduğu zor durumdan bahsetti.