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Zirai Don Etkili Oldu: Büyük Zarar

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN KAYISI BAHÇELERİ

Malatya’da, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemeler gerçekleştiren Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç, zararların büyük boyutlarda olduğunu ifade ediyor. Kılıç, Ziraat Oda Başkanları ile birlikte, dondan en fazla etkilenen Doğanşehir ilçesinde yer alan bahçelerde tespitlerde bulundu.

CİDDİ HASAR TESPİTİ

Yunus Kılıç, bu yılki durumun diğer yıllardan farklı olduğunu dile getiriyor ve “bin ila bin 300 rakımlı bölgelerde ciddi hasar tespit ettik” diyor. Doğanşehir’de, beklenenin çok üzerinde bir zarar ile karşılaştıklarını kaydeden Kılıç, Malatya’nın genelinde inceleme çalışmalarının devam ettiğini aktarıyor.

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