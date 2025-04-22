Zirai Don Felaketi Yaşandı, Kayıplar Büyük

ZİRAİ DONUN SEBEP OLDUĞU FELAKET

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karaman’da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, elma bahçelerini gezmeden önce Karaman Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Burada Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, meclis üyeleri ve üretici birlik başkanları eşliğinde don afetinin etkileri üzerine bir değerlendirme yaptılar. Ziyaretin ardından Bayraktar, Kılbasan köyü yakınlarında zarar görmüş elma bahçesini inceledi ve üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.

DON FELAKETİ ÜRÜN KAYBINA YOL AÇTI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında meydana gelen kar yağışı ve ardından gelen zirai don nedeniyle “büyük bir felaket yaşandığını” ifade etti. Yıllar içerisinde yaşanan doğal afetlerin sayısında belirgin bir artış görüldüğünü belirten Bayraktar, 2014 yılında yaklaşık 500 olan afet sayısının 2024 yılı itibariyle bin 257’ye kadar ulaştığını aktardı. Bayraktar, “Afet sayısının artmasının yanında şiddeti de artıyor” diyerek, son 30 yılda görülmeyen aşırı sıcaklık değerlerinin tarımsal üretimde büyük okyanuslara yol açtığını vurguladı. Karaman’daki elma üretiminin önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, “16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var ve bunun önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Şimdi ihracat kabiliyetimizi kaybettik” dedi. Üreticilerin yaptığı tespitlerde, yüzde 85 oranında kaybın bulunduğunu belirtti.

TARSİM’İN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bayraktar, TARSİM’in bu tür kayıpların telafi edilmesindeki önemini vurgulayarak, “Üreticilerin TARSİM’den beklentileri var. Bu afetler gösteriyor ki TARSİM çok önemli. TARSİM’i daha güçlü hale getirmemiz lazım” dedi. Şu an Türkiye’deki arazi alanlarının beşte birinin, üreticilerin üçte birinin TARSİM kapsamında olduğunu ifade ederek bunun yeterli olmadığını belirtti. Bayraktar, “Bugün bu bölgedeki üreticilerimizi TARSİM kapsamına alabilseydik, zararların önemli bir kısmını tazmin etmiş olacaktık” diye ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin maliyetlerini dikkate alarak bir yardım yapmakta olduğu bilgisini veren Bayraktar, bu yardımın çiftçilere hızlı bir şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekti. Ziyaretinin ardından Bayraktar, Karaman’dan ayrıldı.