Zirai Don Felaketine Müdahale Başladı

Tarihin en büyük zirai don felaketinin etkilerini azaltmak için çalışmalar başladı. 34 ilde meydana gelen bu don olayından 16 farklı meyve türü etkilendi. Felaketin boyutlarını anlamak için hemen sahada incelemelere başlayan Tarım Bakanlığı yetkilileri, analizlerini sürdürüyor. İlk tespitlere göre kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta ise yüzde 50’nin üzerinde kayıp bekleniyor. Nihai zarar tespitinin ise 1 aya kadar tamamlanması planlanıyor.

ZARAR TESPİTİ VE DESTEKLER

1 Şubat – 14 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don olayları çerçevesinde, tarım sigortası yaptıran üreticilere, sigorta poliçeleri üzerinden ödemeler yapılacak. TARSİM ekipleri, hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hasar ödemelerini başlatacak. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları doğrultusunda hasar tazminatı alacak. TARSİM istatistiklerine göre sigorta oranları; üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22 ve elmada ise yüzde 25 seviyesinde.

DESTEK PAKETİ VE İYİLEŞTİRME ADIMLARI

Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte yalnız bırakılmayacak. Don paket sigorta poliçesi bulunmayan, fakat Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçiler, zarar gören ürünleri için bu üretim dönemindeki masrafları don hasar oranına göre hesaplanarak destek alacak. Örneğin, eğer bir çiftçi 1.000 lira masraf yaptıysa ve hasar oranı yüzde 100 ise, Tarım Bakanlığı bu miktarın tamamını ödeyecek. Yüzde 50 hasar durumunda ise 1.000 liralık masrafın 500 liralık kısmı devlet tarafından karşılanacak.