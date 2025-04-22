Zirai Don Fındık Fiyatlarını Yükseltti

ZİRAİ DONUN FİYAT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Giresun’da son zamanlarda yaşanan zirai don olayı, fındık fiyatlarını serbest piyasada önemli ölçüde artırdı. Geçtiğimiz hafta 170 lira olan fındığın kilogram fiyatı bu hafta 185 liraya yükseldi. Giresun’un fındık pazarı esnafı Mustafa Kankaya, bu artışın zirai don felaketinin etkilerinin piyasaya yansımaya başladığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kankaya, “Geçen hafta fındık fiyatı 170 lira civarındaydı. Sahada yapılan zirai don tespit çalışmalarının ardından, Giresun kalite 53 randıman fındığın fiyatı 185 liraya yükseldi. Bu artışın zirai donun etkilerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.” dedi.

Kankaya, zirai donun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. TMO’nun stokalarında hızlı bir erime yaşandığını vurguladı. “TMO, elindeki fındığı 50 randıman esasına göre kilogramı 125 liradan satışa sunmuştu. Ancak bu fiyata sanayici ve ihracatçıdan beklenen talep gelmemişti.” diyen Kankaya, don afetinin ardından TMO’nun satışa sunduğu fındıklara yoğun ilgi oluştuğunu belirtti. Önceden talep edenlerin işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Kankaya, “TMO, yeni satışları durdurdu. Bu durum, fiyat güncellemesi sinyali veriyor. Görünen o ki TMO’nun stokları hızla tükenecek ve bu da yeni sezon fındığı için piyasada yer açacaktır.” şeklinde devam etti.

KAHVERENGİ KOKARCA VE GELECEKTEKİ ETKİLERİ

Ayrıca, Kankaya, havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısının da etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedileceğini düşünmekte. “Zarar tespitleri daha net olarak ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır.” diye ekledi. Bu durum, fındık fiyatlarındaki artışın devam edebileceğini gösteriyor.