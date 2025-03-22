Zirai Don İçin Meteoroloji’den Uyarı

SOĞUK HAVA ETKİLERİ TARIMI VURUYOR

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar, tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu çerçevede Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir değerlendirme geldi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kısımları ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli; İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç bölgelerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don olayı yaşanacak.

YETİŞTİRİCİLER DİKKAT!

Pazar günü gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Zirai dona karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA’DA DON RİSKİ

Antalya’nın iç kesimleri için de zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart’a kadar hafif ve yer yer orta derecede don riski bulunduğu ifade edildi.

TARIMSAL FAALİYETLER İÇİN TEDBİRLER ALINMALI

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların ve tüm ilgililerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.