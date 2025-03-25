Zirai Don Malatya Kayısılarını Vurdu

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ BÜYÜK OLDU

Malatya’da, zirai donun etkilediği kayısı bahçelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda zarar miktarının yüksek olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç, bu durumu değerlendirmek amacıyla beraberindeki Ziraat Oda Başkanları ile birlikte Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yunus Kılıç, dondan etkilenen kayısı bahçelerine dair yaptığı gözlemlerde, bu yıl farklı bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Bahçelerde, bin ila bin 300 rakımlı bölgelerde ciddi hasar tespit ettiklerini söyledi. Kılıç, Doğanşehir’de beklenenden çok daha fazla bir zararla karşılaştıklarını belirterek, kent genelindeki incelemelerin devam ettiğini aktardı.