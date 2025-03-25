Haberler

Zirai Don Malatya Kayısılarını Vurdu

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ BÜYÜK OLDU

Malatya’da, zirai donun etkilediği kayısı bahçelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda zarar miktarının yüksek olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç, bu durumu değerlendirmek amacıyla beraberindeki Ziraat Oda Başkanları ile birlikte Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yunus Kılıç, dondan etkilenen kayısı bahçelerine dair yaptığı gözlemlerde, bu yıl farklı bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Bahçelerde, bin ila bin 300 rakımlı bölgelerde ciddi hasar tespit ettiklerini söyledi. Kılıç, Doğanşehir’de beklenenden çok daha fazla bir zararla karşılaştıklarını belirterek, kent genelindeki incelemelerin devam ettiğini aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Polise Saldıran Kişi Tutuklandı

Samsun'da bir vatandaş, ev sahibiyle yaşadığı tartışmanın ardından polis merkezinde memura kafa atarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Haberler

Bursa’da Emlakçıya Silahlı Saldırı Kamerada

Osmangazi'de bir kişi, aralarındaki husumet nedeniyle bir emlakçıyı bacağından vurarak kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.