Zirai Don Nedeniyle Ekonomik Destek Gerek

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ VE ÇİFTÇİLERİN ZOR DURUMU

Zirai don nedeniyle hasat alınamayacak bahçelerde bakım masraflarının devam ettiğine dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Çiftçimizin ödemeye, esnafımızın vadeye mecali kalmadı” diyerek üreticilerin ve alt sektörlerin acil ve kapsayıcı destek alması gerektiğini vurguladı. Niyazi Mısri Mahallesi’ndeki tarım ilaçları, tarım makineleri ve ekipmanları satan firmaları ziyaret eden Sadıkoğlu, zirai don felaketi sonrası yaşanan iş kayıpları nedeniyle ekonomik zorluklar çeken esnaf ile bir araya geldi.

ÜRETİCİLERİ VE TARIMSAL EKOSİSTEMİ ETKİLEDİ

Başkan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Zirai don sadece üreticimizi değil, üretime bağlı onlarca alt sektörü de doğrudan etkiledi. Sezon öncesinde yatırım yapan firmalarımız iş kayıpları ile ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Hasat alınamayacak bahçelerde ilaçlama, gübreleme, sulama gibi bakım mecburiyetleri devam ediyor ancak çiftçimizin bunları karşılayacak gücü kalmadı. Şehrimizin ekonomisinin lokomotifi kayısı üretimi. Üretim durunca ekonomik çarklar aksamaya başlıyor. Çiftçimizin zararı raporlanabilir fakat bağlı sektörlerin kaybı net istatistiklere dökmek oldukça zor. Saha ziyaretlerimizde ekonomik zararın ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Daha fazla beklemeden destek açıklanmalı, çiftçi de esnaf da önünü görebilmeli” şeklinde ifade etti.

AÇIK HAVA DESTEKLERİ GEREKİYOR

Başkan Sadıkoğlu, “Tüm bağlı sektörlerde yaşanan mağduriyetlerimizi hem Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduğumuz dosyada hem de TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplantısında dile getirdik. Bu sektörlerin sürdürülebilirliği Malatya ekonomisi ve istihdamı açısından çok önemli. Çiftçimizle birlikte üretime bağlı tüm sektörler acil finansal desteklerle koruma altına alınmalıdır. Aksi takdirde telafi edilemez kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmaz. Zirai don afeti, birçok ilde tahribat yaratsa da deprem şehirlerimiz için uzun vadede daha büyük olumsuzlukları beraberinde getirecektir” dedi. Son olarak, Meclis Araştırma Komisyonu’na çağrıda bulunan Sadıkoğlu, “Komisyonun çalışmalarını hızlıca tamamlayarak, sadece kayısı üreticimize değil, tüm tarımsal ekosisteme nefes aldıracak kapsamlı bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.