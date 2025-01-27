Zirai Don Riski Fındık Üreticilerini Endişelendiriyor

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER VE FINDIK ÜRETİCİLERİ

Karadeniz Bölgesi’nde son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ilerleyen süreçte sıfırın altına düşebileceği ve bunun sonucunda zirai don riski oluşturabileceği için fındık üreticilerini tedirgin ediyor. Diğer yandan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde baharın habercisi olarak adlandırılan çiğdemler çiçek açmaya başladı. Dünyanın en kaliteli yağlı fındığının yetiştiği Giresun’da, sahil ve orta kesimlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte fındık dallarında karanfillerin açması ve tozlaşmayı sağlayacak püsküllerin oluşması, üreticileri sevindiriyor. Ancak, mart ayında yaşanabilecek zirai don riski, yine de üreticilerin endişelerini sürdürüyor.

ZİRAİ DON VE KAR YAĞIŞI RİSKİ

Konu hakkında açıklama yapan Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum fındık dallarında karanfil açma sürecini hızlandırdı. Fındık dallarında karanfillerin açması ve püsküllerin tozlanması süreci normal bir şekilde ilerliyor. Ancak mart ve nisan aylarında yaşanabilecek zirai don riski hala devam ediyor” şeklinde konuştu. Şahin, sahil ve orta kesimlerde kar yağışı olmasa da bunun fındık doğumuna olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtti. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen soğuk havanın etkisiyle fındıkta soğukluk oluşumunu tamamladıklarını ifade eden Şahin, “Son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi, fındıkta erken karanfil açılımı ve tozlaşma sürecini başlatmış durumda. Eğer bu sıcaklıklar birkaç gün daha devam ederse, tamamen karanfil açımı ve tozlaşma süreci başlamış olacaktır. Fındık dallarında şu anda gözle görülebilir şekilde 6-7 karanfil sayılabiliyor. Bu durum rekoltenin iyi olacağını işaret ediyor” dedi. Ancak, gelecek haftalarda özellikle de mart ayında yağabilecek kar ve zirai don riski konusunda hala dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KAHVERENGİ KOKARCA UYARISI

Zirai donun yanı sıra fındık üreticilerinin bir diğer endişesi kahverengi kokarca zararlısı. Şahin, geçen yıl Giresun’da fazla görünmeyen bu zararlının bu yıl bazı bölgelerde yoğunlaştığını aktardı. İlaçlama çalışmalarıyla kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Şahin, havaların ısınmasıyla birlikte fındık bahçelerinde kokarcaların etkisinin artabileceğini vurguladı. Üreticilerin ilaçlama çalışmalarına daha fazla özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

ANKARA’DA ERKEN BAHAR

Yerel inanışa göre çiğdem çiçeği, ‘baharın müjdecisi’ olarak biliniyor. Kızılcahamam’da genelde Şubat ayında açmaya başlayan çiğdemler, bu yıl Ocak ayında açmasıyla dikkat çekti. Erken açan çiğdemler, görsel bir şölen sunarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.