Zirai Don Sonrası Fırsatçılar Fiyatları Artırdı!

ZİRAİ DON FELAKETİNİN ETKİLERİ

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don olayı, tarım sektöründe ciddi zararlara neden oldu. Bu durumdan faydalanan bazı tüccarlar, geçen yılın mahsulü olan ürünlerin fiyatlarını hızla artırdı.

FİYAT ARTIŞLARININ DETAYLARI

Son bir ay içinde kuru kayısı, üzüm, incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde yüzde 100’e varan fiyat artışları gözlemlendi. Yapılan haberlere göre en belirgin artış kuru kayısıda gerçekleşti. Örneğin; sarı kuru kayısının fiyatı 200-250 TL’den 400-450 TL’ye, gün kurusu kuru kayısı ise 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm 150-250 TL’den 350-450 TL’ye, kuru incir 200-300 TL’den 450-550 TL’ye, Antep fıstığı ise 500-600 TL’den bin TL üzeri fiyatlara ulaştı. Fındık fiyatında depoda yüzde 60 oranında bir zam meydana geldi.

ÜRETİCİLERDEN DE TEPKİ GELİYOR

Üreticiler, bu fiyat artışlarının sebebinin geçen yıldan kalan stoklar olduğunu belirtiyor. Üreticiler, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürüne iki kat fiyat verip toplamaya başladıklarını ifade etti. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ise depolarda yaşanan hareketliliği doğrulayarak, fiyat artışlarının piyasayı olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.