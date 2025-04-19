Zirai Don Sonrası Hasar Tespiti Devam Ediyor

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’TAN ZİRAİ DON AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çiftçilerimizin yanında yer alacağız ve hasar tespitlerden sonra zarar ve maliyetler noktasında hükümet olarak çiftçilerimiz için gerekeni bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağız. Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa sürede 201 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 453 bine tamamlanacak” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) düzenlediği geleneksel aylık toplantısında, “Ülkemizde Ticaretin Geleceği ve İş Dünyasında Yeni Fırsatlar” başlıklı konuşma yaptı.

DEPREMLERİN MALATYA’YA ETKİLERİ

Konuşmasına Malatya’nın tarihi ve kültürel özelliklerinden ve MİAD’ın faaliyetlerinden bahsederek başlayan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı anlattı. Bölgenin yeniden inşasının köy evleri, konutlar, iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sürdüğünü belirten Bolat, “Türkiye dünyanın en büyük şantiyesi. Bunu görmemek veya inkar etmek gerçekten başka bir şey. Ama Türkiye bunu başardı” dedi.

ZİRAİ DON VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan zirai don ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, “65 kadar ili etkiledi ama esas itibarıyla 38 il gözüküyor. İlk andan itibaren hükümetimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahadaydılar. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu görüyoruz. Nisan ayının ikinci yarısındayız ve hala karlı günler görebiliyoruz” diye konuştu. Hükümetin çiftçilerle ilgili gereken çalışmaları yapacağını vurgulayan Bolat, İklim Değişikliği Kanunu’nun önemine dikkat çekti.

EKK TOPLANTISINDAN ÇIKAN KARARLAR

EKK toplantısı kapsamında alınan önemli kararlara da değinen Bakan Bolat, “Yakında onlar çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilecek. Finansman kolaylıkları ve ihracat teşvikleri konularında önemli görüşmeler yapıldı” şeklinde bilgi verdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğini belirten Bolat, Türkiye’nin depremler ve diğer olumsuz durumlara rağmen iyi bir performans sergilediğini ifade etti. “Bu yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri tamamlanacak” dedi.

SURİYE İLE TİCARET STRATEJİLERİ

Suriye’ye gerçekleştirilmesi planlanan ticaret ve yatırımlar hakkında konuşan Bolat, “Suriye ile ticareti, yatırımları artırmaya gayret ediyoruz. Bunun ilk adımı Suriye’ye yönelik ambargonun kaldırılması. Türk iş insanlarından Suriye ile ilgili gelecek istekler için gerekli danışmanlık hizmetini verebileceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.