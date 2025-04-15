Zirai Don Toplantısı Yapıldı, Zararlar Belirtildi

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın başkanlığında, AK Partili milletvekillerinin katılımıyla “zirai don” konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıda, son dönemlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının tarım üretimi üzerindeki olumsuz etkilerine dair raporlar paylaşıldı. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, TBMM’de zirai don komisyonu kuruldu.

DONUN ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

Kurulan komisyon, don olaylarının tarım arazilerindeki yarattığı zararları araştıracak. Türkiye’nin önde gelen meyve üretim bölgelerinde meydana gelen ani don olaylarının tarımsal kayıplara neden olduğu vurgulandı. Özellikle elma, fındık, kiraz, kayısı ve üzüm gibi ürünlerde risk oranının yüksek olduğu ifade ediliyor. Gece saatlerinde ölçülen hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düştüğü belirtilerek, bu durumun kayıplarda ciddi tehdit oluşturduğu aktarıldı.

KAYIPLAR VE ZAM ETKİSİ

Bazı tarım ürünlerinde kaybın yüzde 100 seviyelerine ulaştığı dile getirildi. Bu kayıplar, üretim miktarının yanı sıra fiyat artışlarını da beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla, van bu don olaylarının sonucunda, birçok üründe önemli fiyat artışlarının yaşanabileceği konusunda endişeler mevcut.