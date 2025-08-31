Zirai Don, Traktör Satışlarını Etkiledi

ZİRAİ DONUN TRAKTÖR SATIŞLARINA ETKİSİ

Şubat ve nisan aylarında yaşanan zirai don, traktör satışlarında büyük kayıplara yol açtı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Temmuz 2025’e dair motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Temmuz ayında toplam 257 bin 471 taşıt trafiğe kaydedildi. Kaydedilen taşıtların kategorileri arasında yüzde 44,3 ile motosiklet, yüzde 41,3 ile otomobil, yüzde 10,9 ile kamyonet, yüzde 1,4 ile kamyon, yüzde 1,3 ile traktör, yüzde 0,5 ile minibüs, yüzde 0,2 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar yer aldı.

TAŞIT SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

Hazirana göre, temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan bazı taşıt türlerinde önemli artışlar gözlendi. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6 ve minibüste yüzde 17,8 artarken, traktör kaydı ise yüzde 43,5 azalarak dikkat çekti. 2025’in ilk yedi ayında kayıtlı traktör sayısı 31 bin 854 artışla 2 milyon 297 bin 121 oldu.

TRAKTÖR SAYISINDAKI BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Türkiye’nin en fazla traktör kaydının bulunduğu Manisa’da, sayı 2024’ün aralık ayına göre yalnızca bin 680 artarak 110 bin 735’e ulaştı. İkinci sıradaki Konya’da 923 adetlik bir artış gerçekleşti ve kayıtlı traktör sayısı 104 bin 879’a çıktı. İzmir’de ise traktör sayısı bin 881 artışla 86 bin 385’e yükseldi. Tarım ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu Bursa’da traktör kaydı bin 350 adet artarak 80 bin 253’te kaldı. Bursa’da zirai don, şeftali, armut, kiraz ve erik bahçelerine ciddi zarar vermişti.

ETKİLENEN İLLERDEKİ DURUM

Ankara’da, “çiftçinin en yakın dostu” olarak bilinen traktör sayısı bin 704 artarak 74 bin 102’ye ulaştı. Balıkesir’de ise sayı 928 adet artışla 73 bin 92’ye çıktı. Adana gibi zirai dondan ciddi şekilde etkilenen şehirlerde yalnızca 311 yeni traktör alındı ve toplam traktör sayısı 63 bin 124’e çıktı. Afyonkarahisar’da, nisan ayında yaşanan dondurucu soğuklar sonrası traktör kaydı sadece 622 artarak 50 bin 297’ye ulaştı. Karaman’da, nisan dondan elde edilen kayıp nedeniyle traktör sayısı sadece 136 adet arttı ve 14 bin 159’a çıktı. Niğde’de de benzer bir durum yaşandı; traktör sayısı 243 adet artışla 21 bin 726’ya ulaştı.