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Zirai Don, Türkiye’de Büyük Zarar Verdi

ŞEMSİ BAYRAKTAR’IN ZİRAİ DON İNCELEMELERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük’te yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerini yerinde inceledi. Bayraktar, Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ve ilçe oda başkanlarıyla birlikte bu zararların boyutlarını görmek amacıyla bir araya geldi. Afetin artan şiddetine vurgu yapan Bayraktar, “Eksi 25-30 dereceleri gören tek ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değildi. Hiçbir ürünümüz de zaten dayanmadı” şeklinde açıklama yaptı. İklim değişikliği nedeniyle mevsim kaymalarının yaşandığını da belirtti.

ÇİFTÇİLER İÇİN GEREKEN DESTEĞİN ÖNEMİ

Bayraktar, Türkiye’nin birçok bölgesinde yeterli kar yağışının olmamasına da dikkat çekti. İlkbahar beklerken kış koşullarında karşılaşıldığını belirtti ve bu durumun meyve ağaçlarının zarar görmesine neden olduğunu ifade etti. Ülke genelinde 65 ilde benzer zararların yaşandığını; Karabük özelinde ise ceviz, badem, elma, kiraz ve vişne gibi meyve türlerinin ciddi zarara uğradığını aktardı. Konuşmasında afetin büyüklüğüne de vurgu yapan Bayraktar, “Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. Bu gerçekten tarihimizin en büyük afeti” dedi.

ÜRETİCİLERİN BORÇLARININ ERTELEMESİ GEREKİYOR

Bayraktar, afet sonrası çiftçilerin önemli desteklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Çiftçilerimiz özellikle bankalara borçlu olarak üretim yapıyorlar” dedi. Zarar gören alanların bakımına yönelik ek masraflar çıkacağına dikkat çeken Bayraktar, “Çiftçimizin borçlarının birkaç yıla ertelenmesi önem arz ediyor. Çünkü çiftçimiz böyle büyük bir afetle karşı karşıya kaldı ki bu borçları ödeme kabiliyetini kaybetti” diye ekledi. Ayrıca desteklerin zamanında verilmemesi durumunda göç sorunuyla karşılaşılabileceği konusunda uyardı.

GIDADA GÜVENLİK SORUNU RİSKİ

Çiftçilerin şehirde tüketici olmasının, tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini bildiren Bayraktar, “Peki çiftçimiz tüketici olursa üretimi kimle yapacağız? Tüketicileri nasıl besleyeceğiz?” diye sordu. Üretici desteklenmediği takdirde, üretimde ciddi azalmaların yaşanabileceğine de dikkat çekti. “Yani göçü önleme noktasında da destek istiyoruz” ifadeleriyle, hem çiftçilerin hem de gıda güvenliğinin korunması gerektiğini belirtti.

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