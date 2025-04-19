Zirai Don Ürünleri Etkilemiştir. Kreş Anahtar, TARSİM Temel Hizmet. Yardımcı Olun, Destekleyin

ARGE VE GELECEK YILI PLANLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu’yu ziyaretinde, “Önümüzdeki yıl da bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Bu nedenle, bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil; Bakanlığımızın, tarım il müdürlüklerinin belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. ‘Artık bundan bir şey olmaz’ deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz” açıklaması yaptı. Yumaklı, Türkiye’de fındık başta olmak üzere 16 farklı ürünü etkileyen zirai don ile ilgili yerinde tespitler yaptı.

FINDIK VE EKONOMİK KATKISI

Ordu’da fındık üretiminin önemli bir yer tuttuğunu belirten Bakan Yumaklı, “Fındık, bizim bu bölge için çok önemli, ama aynı zamanda ülke ekonomisi için de çok kıymetli bir ürünümüz. 2024 yılında 717 bin ton üretildi, bunun 324 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ülke ekonomisine bir katkısı var” şeklinde konuştu. Yumaklı, zirai donun bu üretimi ne kadar etkilediği üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

ZİRAİ DONUN ETKİLEDİĞİ ÜRÜNLER

Yumaklı, zirai don olayından etkilenen ürünleri sıralarken şu ifadeleri kullandı: “Armut, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık.” Bakan, bu bilgiler ışığında güncel tahminlere göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım sigortası konusuna da değinen Yumaklı, “Bir yıllık emeğin, gayretin, çabanın garanti altına alınmasının tek yolu tarım sigortasıdır, yani TARSİM’dir” dedi. Ordulu üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, üretim faaliyetleri için teşekkür etti.

AĞAÇ BUDAMA KONUSU

Yumaklı, gelecek yıl için daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ederken, “Bu sene olan oldu. Ancak önümüzdeki yıl da bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var” diye konuştu. Bunun için kulaktan dolma bilgilere kulağını kapatılması gerektiğini vurguladı.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE

Kahverengi kokarca ile ilgili olarak, Bakan Yumaklı, “Kahverengi kokarca bu yılın ya da geçtiğimiz yılın konusu değil, 2017 yılından bu yana mücadele ediliyor” dedi. İlaçlama çalışmaları ve samuray arısının üretimi hakkında bilgi veren Yumaklı, “Bu yıl 1 milyon samuray arısı üretimi tamamlanıp sahaya salınacak” şeklinde konuştu. Üreticilerin desteklerinin önemli olduğunu belirtti.