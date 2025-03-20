Zirai Don Uyarısı: Üreticiler Önlem Almalı

ZİRAİ DON TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bölgede süren zirai don tehlikesinin iki gün daha devam edeceğini belirterek üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülgen, “Gece ilçede don olayı yaşandı. Çevreden edindiğim bilgiye göre sadece Tekeliler Mahallesinde var. İlçe ve çevresinde bugün ve yarın yine don tehlikesi bulunmakta ve bu nedenle bağlarda imkanlar ölçüsünde saman ya da lastik yakılarak önlem alınmasında yarar vardır” şeklinde bilgi verdi.

DON ZARARI İHBARI YOK

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, şu ana kadar Sarıgöl ve çevresinden kendilerine ulaşan bir don zararı ihbarı olmadığını bildirdi. Bu olumlu gelişme, üreticilerin hala tedbir almaları gerektiğini hatırlatıyor. Manisa bölgesinde iklim koşullarının değişkenliği nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor.