Zirai Don Zararları Ciddi Boyutta

ÜRETİCİLERİN ZARARLARI ARTMAKTADIR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akçakoca’da zirai don nedeniyle hasar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüksek rakımlarda yer alan fındık bahçelerindeki zarar oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirtti.

DONUN OLUMSUZ ETKİLERİ GÖZLEMLENİYOR

“Bugün Batı Karadeniz bölgesindeyiz, Sakarya, Kocaali ve Akçakoca’da Oda başkanlarımızla birlikteyiz. Fındık bahçelerini dolaşıyoruz ve yüksek rakımlı alanlarda don zararlarını gözlemliyoruz. Akçakoca ilçemizde, bu köyde rakım 600 metreye kadar çıkıyor ve burada zarar yinede yüzde 50’nin üzerinde görünüyor. Bu durum bizleri derinden üzüyor. Bir yandan kokarca zararlısıyla da mücadele ediyoruz, bu durum hiç kolay değil. Geçen yıl üreticiler, kokarcadan ciddi şekilde etkilenmişti; bu yıl bile yoğun mücadeleler yapılmasına rağmen sürecin zaman alacağını biliyoruz. Kokarcayı tamamen yok etmek mümkün değil çünkü bu zararlı çok hızlı bir şekilde çoğalıyor ve birkaç yıl içerisinde seviyesini azaltmak üzere hedefimiz var. Ancak bu gün kokarca zararlısının fındığa zarar verdiği aşikar.”

REKOLTEDE BELİRSİZLİKLER VAR

“Don olayından kaynaklı bahçelerimizde ciddi yanma mevcut ve bu durum rekoltemizi de olumsuz etkileyebilir. Bu yıl fındık rekoltesinin hem kokarca zararlısı hem de don olayları dolayısıyla tahminlerimizin altında gerçekleşeceği görülüyor. Biz sadece don olayıyla değil, doğal afetlerle de başa çıkmak zorundayız. Kuraklık, ocak ayından beri yağış alamadığımız bir tehdit. Türkiye, ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Zaman zaman dolu, sel ve hortum gibi farklı doğal afetlerle mücadele eden çiftçiler, açık arazilerde üretim yapıyor.”

FINDIK EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMALAR

“Fındık, ekolojik üstünlüğüne bağlı bir ürün ve dünyada rakipsiziz. Geçen yıl 2 milyar 350 milyon dolar döviz geliri elde ettik, ancak üzülerek belirtmeliyim ki bu gelir düşecektir, çünkü rekolte geçen yılın çok altında kalacak. Karadeniz bölgesinin ekonomisi, fındığa dayanıyor. Fındık yoksa sosyal yaşamda yok demektir. Fındık para etmiyorsa, yaşam şartları zorlaşır ve göç başlar; eğer fındık para ederse, göç durur. Ancak tarımsal faaliyetler kazanç sağladığında, gençlerimiz burada kalıyor. Artık tarıma daha fazla kaynak aktarmanın zamanı geldi. Üreticiyi tarla ve bahçede tutmak zorundayız. Bunu başaramazsak, ülkemiz gıda güvenliği tehdidi ile karşılaşır.”

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ VAR

“Üreticilerin çeşitli beklentileri bulunuyor. Maliyetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma yapıyor. Ayrıca, üreticilerin kredi borçları yüksek ve bu yıl yeterince kazanç elde edemeyecekleri için borçlarını ödemekte güçlük çekecekler. Bu nedenle yapılandırma talep ediyoruz. Çiftçi taze paraya ihtiyaç duyuyor ve bankalar, çiftçilerin borcu olsa bile kredi açmalı. Bir diğer tehdit ise, bazı bahçelerde dalların ve gövdelerin kurumaya başlaması. Bu durum, önümüzdeki yıllarda meyve tutumu olmayacağı anlamına geliyor. Eğer çiftçiler bahçelerine yeterince bakım yapmazsa, bu bahçelerin toparlanma şansı yok. Bu nedenle bahçe bakımlarının yapılabilmesi için destekler verilmelidir.”