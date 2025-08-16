Zirve Başarıyla Tamamlandı, İki Lider Görüştü

ZİRVE SONRASI RUSYA VE ABD LİDERLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde gerçekleştirilen zirve sona erdi. İki lider, buluşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşme, ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir ateşkese yönelik ‘Barışın Peşinde’ temasıyla yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin’e ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov eşlik etti.

PUTİN’DEN OLUMSUZ AÇIKLAMALAR VE GÜVENLİK VURGUSU

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Putin, toplantının yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti. “Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında” diyen Putin, “Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi. Tarihi bir mirasımız var ve bu miras iki ülke arasında ileriye gidebilmemiz için önemli bir rol oynayacaktır” diye ekledi. Ukrayna’daki durumun her iki ülkenin güvenliğini etkilediğinin altını çizen Putin, iş birliğine geri dönülmesinin önemine dikkat çekti.

TRUMP: ANLAŞMADA İLERLEME, AMA TAM HAZIR DEĞİLİZ

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, belirli konularda tam bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Trump, “Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık, ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık” dedi. NATO ile görüşeceğini belirten Trump, bu tür konuları başka bir görüşmede detaylandıracağını dile getirdi.

MOSKOVA’DA GÖRÜŞME TEKLİFİ

Trump’a Putin tarafından bir sonraki zirve için Moskova önerisinde bulunuldu. “Bir dahaki sefere Moskova’da” ifadeleri ile yanıt veren Putin, Trump ise bu durumu değerlendirirken, “Bilmiyorum, bu konuda biraz eleştirileceğim” şeklinde bir yanıt verdi. İki lider, yakın zamanda tekrar görüşmeyi umduklarını belirtti.