Zirve, Enerji Geleceğini Şekillendirecek

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ İÇİN ÇAĞRI

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, enerji alanında geleceği şekillendirecek olan Uludağ Enerji Zirvesi için tüm ilgili taraflara davette bulundu. Etkinlik, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Uludağ’da bulunan BTSO Bursa Business School’da gerçekleşecek. Dağlıoğlu, Türkiye’nin enerji vizyonunu etkileyecek bu önemli organizasyon hakkında bilgi verirken, enerji sektöründeki tüm paydaşları bu buluşmaya davet etti. Zirvenin, sektörel iş birlikleri ve bilgi paylaşımı için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.

GELİŞEN ENERJİ STRATEJİLERİ

Bursa, enerji stratejilerinin yeni merkezi olma özelliği taşıyan Uludağ Enerji Zirvesi, “Geleceğin Enerji Stratejisi” temasıyla düzenlenecek. Etkinlik boyunca yenilenebilir enerji kaynakları, dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak. Zirve ayrıca Türkiye’nin 2053 enerji hedefleri doğrultusunda yerli teknolojiler, AR-GE çalışmaları ve yenilikçi projelerin de masaya yatırılmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar, enerji sektöründeki değişimler ve yeni vizyonlar hakkında bilgilendirilme fırsatı yakalayacak.

STRATEJİK BİR FIRSAT

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, zirve ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Enerji, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması açısından en stratejik sektörlerden biridir. Bu zirve, bilgi birikimini artırmak ve güçlü iş birlikleri kurmak adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Tüm sektör paydaşlarımızı Bursa’daki bu değerli buluşmaya davet ediyorum” dedi.