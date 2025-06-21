Zirve İstihdam Kadın Girişimi Kooperatifi, Ekonomiyi Destekliyor

KADINLARIN YENİ UMUT KAYNAĞI

Trabzon’un Of ilçesinde yer alan Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, seramik ve dekoratif cam ürünleri ile özel gereksinimli bireyler ve kadınlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kooperatif, sanat kültürünü geliştirme ve ekonomik kalkınmayı sağlama amacıyla kuruldu ve her yıl birçok insana umut aşılıyor. Kadınların üretimde aktif rol almasını teşvik ederken, aynı zamanda ekonomik katkı sağlıyor.

KADINLAR VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

S.S. Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu, kooperatifin kısa süre önce, 2023 yılında kurulduğunu belirtiyor. Nuhoğlu, “Önceliğimiz kadınlar. Kadınlara ulaşmaya çalıştığımızda önlerindeki engelleri baz alarak bugün özel gereksinimli bireylerle devam ediyoruz. Onların ‘acaba’larını kırmak adına bir alan oluşturmamız gerekiyordu” diyor. Bu ortamda kadınların ve özel gereksinimli bireylerin öncelikle ihtiyaçlarını önemsediklerini de ekliyor. Modelleri belirlemek için sosyal hizmetlerle işbirliği yaparak kişilerin yeteneklerine göre yönlendirmeler yapmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu da, yerel kooperatiflerin eğitim ve güven sağlama açısından önemli bir işlevi olduğunu vurguluyor. Ayanoğlu, “Burada engelli çocuklarımızın annelerinin bir araya geldiği bir ortam sağlamışlar. Kooperatifler aynı zamanda toplumsal sorumluluk ilkesinin de bir çıktısı” diyor. Bu tür girişimlerin çevreye olumlu katkılar sağladığına dikkat çekerek, kooperatiflerin görünürlüğünün artmasının önemini ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı için kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik bir belgesel projesi başlatmış durumda. Bu çerçevede, Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde hazırlanan seramik ve dekoratif cam ürünleriyle kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayeleri kayıt altına alınıyor. Çekim ekibi, kadın girişimciliği ve dayanışmayı belgeleyerek, bu süreçte birçok ilham verici öyküye tanıklık ediyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da projeyi yakından takip ederek kadın kooperatiflerine sürekli destek vermeye devam ediyor.