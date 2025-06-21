Zirve İstihdam Kadın Kooperatifi üretim yapıyor

ZİRVE İSTİHDAM KADIN GİRİŞİMİ KOOPERATİFİ’NDE ÇIĞIR AÇAN PROJELER

Trabzon’un Of ilçesinde faaliyet gösteren Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, seramik ve dekoratif cam ürünleri üreterek hem topluma katkı sağlıyor hem de kadınlar ile özel gereksinimli bireylerin ekonomik durumlarını iyileştiriyor. Bu kooperatif, sanat kültürünü geliştirmek ve kadınların aktif rol almasını sağlamak amacıyla kuruldu. Her geçen yıl, burada üretim yapan birçok kişi destek buluyor ve umut kazanıyor.

KADINLARA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ DESTEKLEMEK

Kooperatifin başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu, “Önceliğimiz kadınlar. Kadınlara ulaşmaya çalıştığımızda önlerindeki engelleri baz alarak bugün özel gereksinimli bireylerle devam ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Kooperatif, gelen bireylerin ihtiyaçlarını önemsiyor ve sosyal hizmetlerle iş birliği yaparak onlara en uygun destekleri sunmayı hedefliyor. “Burada kar gütme amacımız yok” diyen Nuhoğlu, Trabzon’daki sanat sevdalılarının ilgisini gördüklerinde oldukça mutlu olduklarını belirtiyor.

KADIN GİRİŞİMLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, “Burada engelli çocuklarımızın annelerinin bir araya geldiği çocuklarımızın el işleriyle kendilerine güvenlerini artırdığı bir ortam sağlamışlar.” diyerek kooperatiflerin toplumsal sorumluluk ilkesine nasıl katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Ayanoğlu, kadın girişim ve işletme kooperatiflerinin desteklenmeye devam edileceğini de vurguluyor.

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürütülen projeler arasında yer alan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, Karadeniz bölgesindeki illerde gerçekleştiriliyor. Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de bu belgeselin bir parçası olarak, seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınların başarı hikayelerini paylaşıyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın bu süreci desteklediği ve kadın kooperatiflerine olan ilgisini gösterdiği de kaydediliyor.