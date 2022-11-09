Zirve Özbekistan’da toplanıyor

Türk Devletler Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi, 11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant kentinde toplanacak.

Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye’den Özbekistan’a geçeceği zirve programının kapanışında Semerkant Bildirisi imzalanacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev’in ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye üyeler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan cumhurbaşkanı seviyesinde, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan ise başbakan seviyesinde katılım sağlayacak.

Toplantıda gözlemci ülke Türkmenistan’ı ise Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un temsil etmesi beklenirken TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de zirveye iştirak edecek.

“Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla düzenlenecek toplantı, TDT’nin gündeminin tartışılacağı, liderlerin bir dizi kararlar alacağı, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacak.

TDT’nin en üst düzey platformu olan Devlet Başkanları Zirvesi’nde liderler, üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin kilit konularını ele alarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Semerkant Bildirisi imzalanacak

Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye’den Özbekistan’a geçeceği zirve programının kapanışında liderler, TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dahil olmak üzere bir dizi kararla Semerkant Bildirisi’ni imzalayacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, zirvenin gündem maddeleri ve devlet başkanları tarafından imzalanacak belgeler üzerinde nihai çalışmaları yürütmek üzere yarın yine Semerkant’ta bir araya gelecek.