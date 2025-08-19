Zirve Sonrası Trump’tan Macron’a Açıklama!

ZİRVE SONRASI BASIN AÇIKLAMALARI

Dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki zirve sona erdi. Özellikle bu toplantı, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Toplantının ardından Trump, Zelenski ile Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada önemli açıklamalarda bulundu ve zirveye dair heyecan verici bilgiler paylaştı.

TRUMP’IN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMASI

Trump, toplantı esnasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a dönerek ilginç bir ifade kullandı. “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” diye duyulan ifadeleri, herkesin dikkatini çekti. Mikrofonun etkisiyle bu sözler tüm salona yayıldı ve toplantının en dikkate değer anlarından biri haline geldi. Bu açıklama, uluslararası politikada yeni gelişmelere işaret edecek türden bir durum yaratabilir.